“ظهور يقلب الاحداث”.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 وتردد القنوات الناقلة للمسلسل على الاقمار الصناعية

يترقب عشاق الدراما التركية التاريخية موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192، والتي من المقرر عرضها هذا الأسبوع بعد أن تم تأجيلها سابقًا لأسباب تتعلق بتعارضها مع مباراة رياضية مهمة. ويزداد البحث يومًا بعد يوم عن الحلقة الجديدة، خصوصًا أن الحلقة الماضية توقفت عند أحداث مصيرية ومليئة بالتشويق، مما يجعل الجمهور في حالة من الترقب لمعرفة مصير الشخصيات ومجريات الأحداث.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

أكدت قناة ATV التركية الناقلة للمسلسل أن الحلقة 192 من مسلسل قيامة المؤسس عثمان سيتم عرضها يوم غدا الموافق الأربعاء 21 مايو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وذلك بعد أسبوع من التأجيل، كما سيتم عرض الحلقة مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

احداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

يواصل مسلسل المؤسس عثمان، الذي يدخل موسمه السادس بنجاح كبير، استعراض ملحمة تاريخية مثيرة تسرد قصة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، الذي يسعى لتوحيد القبائل والدفاع عن أرضه في وجه الغزاة والمغول، ويُعد هذا المسلسل استكمالاً لمسلسل “قيامة أرطغرل”، لكنه يركز بشكل خاص على نضال عثمان وتأسيسه لبنية الدولة العثمانية، ومن المنتظر أن الحلقة تشهد تطورات قوية بعد نهاية مشوقة في الحلقة السابقة، ومن المتوقع أن يتصاعد الصراع بين عثمان وأعدائه، مع ظهور شخصيات جديدة وتحولات استراتيجية في مجريات الأحداث.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

قناة ATV التركية :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

قناة الفجر الجزائرية: