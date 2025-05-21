تطورات في أحداث الحلقة 192..تابع عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس في هذا الموعد عبر تردد قناة ATV والفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة القادمة 192 ينتظرها عدد من عشاق المسلسلات التاريخية حيث سوف يكون هناك تطور في الأحداث الجديدة حيث سوف يقوم عثمان بن أرطغول بتجهيز خطة من أجل أن يتخلص تورغوت من أسره كذلك سوف يقرر الانتقام من أعداء الدولة لذا سوف نخبركم عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس والقنوات الناقلة للمسلسل على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية.

موعد عرض الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

بعد تأجيل عرض المسلسل على قناة ATV التركية الأسبوع الماضي حيث يعرض المسلسل في يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 8 مساءً بتوقيت دولة تركيا كما في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة كما تعرض بعدها قناة الفجر الجزائرية المسلسل مترجم للعربية في يوم الخميس الساعة 9 مساءً بتوقيت دولة تركيا كما في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.

ما هو تردد قناة ATV التركية

القمر: نايل سات

التردد: 10796

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

الجودة: HD

ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر: نايل سات

التردد: 12645

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

معدل التصحيح: 5/6

الجودة: HD

طريقة تثبيت القنوات الناقلة على الريسيفر