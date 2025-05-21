تطورات في أحداث الحلقة 192..تابع عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس في هذا الموعد عبر تردد قناة ATV والفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة القادمة 192 ينتظرها عدد من عشاق المسلسلات التاريخية حيث سوف يكون هناك تطور في الأحداث الجديدة حيث سوف يقوم عثمان بن أرطغول بتجهيز خطة من أجل أن يتخلص تورغوت من أسره كذلك سوف يقرر الانتقام من أعداء الدولة لذا سوف نخبركم عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس والقنوات الناقلة للمسلسل على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية.
موعد عرض الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس
بعد تأجيل عرض المسلسل على قناة ATV التركية الأسبوع الماضي حيث يعرض المسلسل في يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 8 مساءً بتوقيت دولة تركيا كما في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة كما تعرض بعدها قناة الفجر الجزائرية المسلسل مترجم للعربية في يوم الخميس الساعة 9 مساءً بتوقيت دولة تركيا كما في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.
ما هو تردد قناة ATV التركية
- القمر: نايل سات
- التردد: 10796
- معدل الاستقطاب: أفقي (H)
- الترميز: 27500
- التصحيح: 5/6
- الجودة: HD
ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية
- القمر: نايل سات
- التردد: 12645
- معدل الاستقطاب: أفقي (H)
- الترميز: 27500
- معدل التصحيح: 5/6
- الجودة: HD
طريقة تثبيت القنوات الناقلة على الريسيفر
- النقر على زر القائمة في الريموت كنترول لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان ثم اختر التركيب اليدوي.
- كما من قائمة الإعدادات اختر البحث اليدوي ثم إضافة التردد.
- كتابة التردد مع الاستقطاب مع الترميز.
- الضغط على البحث وسوف تظهر لك قناة الفجر الجزائرية أو قناة ATV التركية.
- بعد ذلك عليك مشاهدة الحلقة رقم 192 في موعدها المحدد لها.