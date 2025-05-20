الاستعلام عن دعم الحكومة المالي للأسر الأكثر احتياجاً عبر منصة مظلتي الإلكترونية بسهولة ويسر

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إطلاق القائمة الأخيرة للمستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2025 عبر منصة إلكترونية متخصصة تسمى “مظلتي” وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع فتواصل الحكومة العراقية جهودها المستمرة لتحسين حياة المواطنين عبر تقديم دعم مباشر وفعّال مع التركيز على الفئات الضعيفة والأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة ضمن مساعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يستطيع المواطنون الاستعلام عن أسماء المشمولين من خلال زيارة منصة “مظلتي” الإلكترونية حيث يُطلب إدخال بعض البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية والمحافظة للتمكن من معرفة حالة الطلب.

تعكف وزارة العمل على تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات إلكترونية ميسرة للمواطنين مما يسهم في ضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل سريع وشفاف ويعزز الاستقرار الاجتماعي في البلاد وذلك نظرًا لأهمية وجود الرعاية الاجتماعية للمواطنين.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يبلغ عدد المشمولين في هذه المرحلة نحو 300 ألف مستفيد تم اختيارهم بناءً على معايير دقيقة تركز على الحاجة المادية والفئات الأكثر ضعفاً وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير دعم مالي يساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تعتبر برامج الرعاية الاجتماعية من الركائز الأساسية التي تعتمدها الحكومة العراقية لدعم الأسر المحتاجة حيث توفر هذه البرامج مساعدات مالية تهدف إلى رفع مستوى المعيشة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها العديد من الأسر خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.