متاح.. رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 العراق عبر موقع وزارة التربية epedu.gov.iq في جميع المحافظات

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث من قِبل الآلاف من أولياء الأمور والطلاب في مختلف المحافظات العراقية، وذلك للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2025، والتي تُعد من المراحل الدراسية الأساسية في المسيرة التعليمية للطلاب، لما لها من دور مهم في رسم ملامح المسار الأكاديمي للطالب خلال المراحل المقبلة، ويأتي هذا الاهتمام الكبير بالنتائج تزامنًا مع التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية العراقية، والتي أكدت انتهاء أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بجميع الطلاب، فيما تستمر حاليًا عمليات المراجعة والتدقيق الأخيرة تمهيدًا لإعلان النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط ن تائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025

بمجرد اعتماد نتائج الدور الأول للسادس الابتدائي، سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول عليها بسهولة إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المدارس. وتتوفر النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو عبر موقع “نتائجنا” الذي يُعد من أبرز المنصات التعليمية المعتمدة. وفيما يلي خطوات الاستعلام:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية. اختيار “نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025″ من القائمة المعروضة. تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب (مثل بغداد، نينوى، البصرة، كركوك…). تحميل ملف النتائج بصيغة PDF الخاص بالمحافظة المختارة. فتح الملف والبحث عن نتيجة الطالب باستخدام رقم الاكتتاب أو الاسم. النقر على “بحث” أو استخدام ميزة البحث داخل الملف للاطلاع على تفاصيل النتيجة.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق

أنهى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات الدور الأول يوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025، ووفقًا لتصريحات أحد المسؤولين في وزارة التربية العراقية، فإن النتائج لن تُعلن قبل بداية شهر يونيو، حيث من المتوقع أن يتم اعتمادها رسميًا خلال الأسبوع الأول من يونيو 2025، بعد الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة والتدقيق.