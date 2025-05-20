هل يوجد انخفاض جديد؟ .. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري تراجع ملحوظ خلال الأيام الأخيرة حيث تراجع إلى أدنى مستوياته، واليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025 ننقل لكم أخر تحديث لحظى لسعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، حيث أن أفضل بنك للشراء هو بنك البركة بسعر 13.46 جم أما أفضل بنك للبيع هو مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 13.46 جم.

سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية

في الأيام الأخيرة شهد تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري وتأتي الأسعار في البنوك على النحو التالي:

سعر صرف الريال السعودي في السوق السوداء للشراء 13.52 جم أما السعر للبيع هو 13.41 جم.

بنك القاهرة وصل السعر للشراء إلى 13.467 جم أما السعر للبيع هو 13.384 جم.

مصرف أبو ظبي الإسلامي وصل السعر للشراء إلى 13.458 جم.

بنك الإسكندرية وصل السعر اليوم الثلاثاء للشراء إلى 13.467 جم أما السعر للبيع 13.414 جم.

بنك البركة وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 13.464 جم أما السعر للبيع 13.37 جم.

المصرف المتحد وصل سعر الريال السعودي للشراء إلى 13.467 جم أما السعر للبيع وصل إلى 12.996 جم.

بنك الاستثمار العربي وصل السعر للشراء إلى 13.465 جم أما السعر للبيع وصل إلى 13.419 جم.

بنك قناة السويس وصل سعر الريال إلى 13.468 جم أما السعر للبيع هو 13.381 جم.

العوامل التي تؤثر على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري