دعم مالي شهري من الدولة الجزائرية لغير العاملات بشروط سهلة وتسجيل إلكتروني سريع عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

أطلقت الحكومة الجزائرية ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي برنامج منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025 الذي يستهدف فئة النساء غير العاملات بهدف مساعدتهن على تحسين أوضاعهن المعيشية وتوفير دخل ثابت يضمن لهن حياة أكثر استقرارًا فهي تمثّل خطوة استراتيجية لدعم الفئات النسائية غير النشطة اقتصاديًا وتعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة من لعب دور إيجابي داخل محيطها الأسري والمجتمعي.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2025

يتم التسجيل في المنحة عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي www.anem.dz.

إنشاء حساب أو تسجيل الدخول.

اختيار خدمة “منحة المرأة الماكثة”.

تعبئة الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة.

رفع الوثائق بصيغة رقمية.

إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة.

موعد انطلاق التسجيل

أعلنت الجهات المختصة أن فترة التسجيل ستبدأ اعتبارًا من 15 يونيو 2025 وتستمر حتى 15 أغسطس 2025 مع احتمال تمديد المهلة حسب حجم الطلبات.

فئات المستفيدات وشروط الاستحقاق

تُوجَّه هذه المنحة للنساء الجزائريات من مختلف الفئات العمرية بشرط أن تكون المستفيدة غير موظفة ولا تتلقى أي دعم حكومي آخر وتشمل الشروط الأساسية للاستفادة من المنحة ما يلي:

أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة إقامة دائمة داخل البلاد.

أن يتراوح عمرها بين 18 و40 سنة.

أن لا تكون مسجّلة في أي وظيفة أو نشاط مدر للدخل.

أن تكون مسجّلة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

تُصرف المنحة شهريًا بقيمة 8000 دينار جزائري، وتُمثل وسيلة دعم للفئات الهشة، لا سيما الأرامل والمطلقات وربات البيوت دون معيل.

الوثائق المطلوبة للتسجيل

للتقدّم للاستفادة من هذه المنحة يجب على المرأة المعنية تقديم حزمة من الوثائق الرسمية وهي: