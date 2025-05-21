لولو يا لولو وينك يا لولو.. استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات واستمتع بأجمل البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال بجودة عالية

تُعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات الترفيهية الموجهة للأطفال في العالم العربي حيث تقدم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى الكثير من الأسر بفضل البرامج المتنوعة التي تقدمها، تساهم القناة في تعزيز القيم الأخلاقية وتنمية المهارات الذهنية والسلوكية للأطفال.

التردد الجديد لقناة وناسة 2025

لضمان استمرارية بث قناة وناسة بأعلى جودة ممكنة تم الإعلان عن ترددات جديدة على مختلف الأقمار الصناعية وهي كالتالي:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة العرض: HD

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة العرض: HD

هذه الترددات تضمن بثًا مستقرًا وصورة واضحة وتتيح مشاهدة القناة على نطاق واسع في العالم العربي.

محتوى القناة وبرامجها

تتميز قناة وناسة للأطفال بتقديمها محتوى آمن ومفيد يناسب جميع الفئات العمرية الصغيرة. حيث تضم القناة:

أناشيد تعليمية ترفيهية تساعد في تطوير المهارات اللغوية.

برامج تتناول موضوعات الصحة والنظافة بأسلوب مبسط.

فقرات تسعى إلى غرس قيم الاحترام والتعاون والانتماء الأسري.

حلقات تفاعلية تحفّز الخيال والإبداع لدى الأطفال.

تستهدف هذه البرامج دعم النمو العقلي والسلوكي للطفل مع الحفاظ على أسلوب ممتع وجذاب يناسب عقولهم.

طريقة ضبط قناة وناسة على الريسيفر

لإضافة القناة على جهاز الاستقبال يمكن اتباع الخطوات التالية: