لولو يا لولو وينك يا لولو.. استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات واستمتع بأجمل البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال بجودة عالية

nada hossam تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو يا لولو وينك يا لولو.. استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات واستمتع بأجمل البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال بجودة عالية

تُعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات الترفيهية الموجهة للأطفال في العالم العربي حيث تقدم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى الكثير من الأسر بفضل البرامج المتنوعة التي تقدمها، تساهم القناة في تعزيز القيم الأخلاقية وتنمية المهارات الذهنية والسلوكية للأطفال.

التردد الجديد لقناة وناسة 2025

لضمان استمرارية بث قناة وناسة بأعلى جودة ممكنة تم الإعلان عن ترددات جديدة على مختلف الأقمار الصناعية وهي كالتالي:

على القمر الصناعي نايل سات:

  • التردد: 11470
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • جودة العرض: HD

على القمر الصناعي عرب سات:

  • التردد: 11270
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • جودة العرض: HD

هذه الترددات تضمن بثًا مستقرًا وصورة واضحة وتتيح مشاهدة القناة على نطاق واسع في العالم العربي.

محتوى القناة وبرامجها

تتميز قناة وناسة للأطفال بتقديمها محتوى آمن ومفيد يناسب جميع الفئات العمرية الصغيرة. حيث تضم القناة:

  • أناشيد تعليمية ترفيهية تساعد في تطوير المهارات اللغوية.
  • برامج تتناول موضوعات الصحة والنظافة بأسلوب مبسط.
  • فقرات تسعى إلى غرس قيم الاحترام والتعاون والانتماء الأسري.
  • حلقات تفاعلية تحفّز الخيال والإبداع لدى الأطفال.
  • تستهدف هذه البرامج دعم النمو العقلي والسلوكي للطفل مع الحفاظ على أسلوب ممتع وجذاب يناسب عقولهم.

طريقة ضبط قناة وناسة على الريسيفر

لإضافة القناة على جهاز الاستقبال يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • 1. فتح قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم.
  • 2. الدخول إلى إعدادات التركيب أو البحث اليدوي.
  • 3. إدخال التردد المناسب حسب القمر الصناعي المستخدم.
  • 4. حفظ البيانات والبدء بعملية البحث.
  • 5. بعد انتهاء البحث، ستظهر القناة ضمن قائمة القنوات الجديدة.
معلومات الكاتب
nada hossam

تعليقات

عاجل
ساعات فقط على صرف مرتبات شهر مايو 2025 والكشف عن موعد رفع الحد الادنى للأجور!