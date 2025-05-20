القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد أمام الشباب في دوري روشن السعودي والتشكيل المتوقع

دوري روشن السعودي للمحترفين من الدوريات الممتعة في السعودية حيث هناك مجموعة كبيرة من المتابعين لتلك البطولة الهامة كما يطمح فريق الاتحاد السعودي بعد التتويج بلقب الدوري السعودي أن يفوز اليوم مع استمرار كريم بنزيمة مهاجم وهداف الدوري لذا يطمح في تسجيل أهداف في المباراة كما سوف نقوم بتوضيح موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في دوري روشن السعودي

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي

يعتبر موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والشباب ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي للموسم الجديد حيث موعد المباراة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في مدينة الرياض لذا سوف نخبركم بالقنوات الناقلة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد أمام الشباب

سوف يتم إذاعة المباراة المرتقبة بين فريق الاتحاد أمام الشباب السعودي عبر شبكة قنوات SSC كما سوف تذاع المباراة على قناة SSC 1 HD للمشتركين عبر جهاز GOBX كما سوف تذاع SSC 1 SD عرض مجاني داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لمشاهدة تلك المباراة.

التشكيلة المتوقعة لفريق الاتحاد

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: ماريو ميتاج و عبد الإله العمري و مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو و نجولو كانتي و حسام عوار

خط الهجوم: أوناي هيرنانديز و ستيفن بيرجوين و عبد الرحمن العبود

التشكيلة المتوقعة لفريق الشباب