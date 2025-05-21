امتلك سيارة أحلامك بالتقسيط المريح في السعودية.. بدون وظيفة أو شروط معقدة 2025

هل تحلم بامتلاك سيارة دون الحاجة لوظيفة أو دخل ثابت؟ الآن أصبح الأمر ممكنًا في المملكة العربية السعودية، حيث تتوفر العديد من السيارات الحديثة بنظام التقسيط المريح، وبأقل متطلبات ممكنة سواء كنت موظفًا أو لا تعمل حاليًا، يمكنك التقديم والحصول على تمويل سيارة بسهولة من خلال برامج التمويل المرنة، خاصة المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية وشركة عبد اللطيف جميل إليك التفاصيل الكاملة حول أفضل السيارات المتاحة وشروط التقديم.

تمويل سهل وميسر بدون مقدم أو فوائد

يمكنك الآن امتلاك سيارة بأقساط شهرية ميسرة دون الحاجة لدفع مقدم أو تحمل فوائد مرتفعة كل ما عليك هو دفع رسوم إدارية بسيطة (تصل إلى 9000 ريال فقط)، ومن ثم اختيار السيارة التي تناسبك من قائمة السيارات المتوفرة التمويل متاح للجميع – رجالًا ونساءً، سواء كانوا موظفين أو عاطلين عن العمل – بشرط استيفاء الشروط المطلوبة.

أفضل 5 سيارات متاحة بالتقسيط في السعودية

هذه قائمة بأفضل السيارات المتوفرة حاليًا بنظام تقسيط مريح:

تويوتا كامري 2025 – قسط شهري يبدأ من 1,783 ريال عبر عبد اللطيف جميل. اوربان كروزر – قسط شهري 1,376 ريال، من نفس الشركة. تويوتا كراون – بقسط شهري 2,826 ريال. تويوتا فورتشنر – متوفرة بقسط شهري 2,257 ريال. هيونداي أكسنت – من شركة الوعلان للسيارات، بقسط شهري 1,198 ريال.

شروط الحصول على التمويل

للتقديم على تمويل السيارة، يجب توفر بعض الشروط البسيطة:

العمر بين 18 و60 سنة. وجود رخصة قيادة سارية باسم المتقدم. دفع رسوم حجز. عدم وجود مخالفات مرورية تتجاوز 1000 ريال. تأمين شامل على السيارة لمدة 5 سنوات. تقديم ضمان مقبول للبنك (مثل كفيل أو دخل إضافي).

خطوات التقديم على السيارة

للحصول على السيارة التي تناسبك، اتبع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية. اختيار تمويل الأصول وملء البيانات المطلوبة. رفع جميع الوثائق والمستندات المطلوبة. الانتظار حتى يتم فحص الطلب والتواصل معك للموافقة.

عروض مميزة من عبد اللطيف جميل

تقدم شركة عبد اللطيف جميل مجموعة رائعة من عروض السيارات الجديدة والمستعملة، وتشمل سيارات مثل كيا، هيونداي، وسوزوكي وتوفر الشركة خيارات تمويل تناسب مختلف الفئات سواء من المواطنين أو المقيمين، بشرط توافر: