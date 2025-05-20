القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز والتشكيل المتوقع

ساعات قليلة تفصلنا على مباراة مانشستر سيتي اليوم حرب يسعى فريق مانشستر سيتي على مصالحة المشجعين بالفوز على فريق بورنموث بعد خسارة كأس الاتحاد الإنجليزي من فريق كريستال بالاس لذا سوف نقوم بتوضيح موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث

يعتبر موعد مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري المصري الممتاز من المباريات الحماسية حيث سوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي أمام بورنموث في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد معلق فريق مانشستر سيتي ذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في نفس التوقيت لذلك سوف نخبركم بالقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي اليوم ضد فريق بورنموث.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث

تعتبر القنوات الناقلة موعد مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث هي شبكة قنوات بي إن سبورت beIN Sports بالاشتراك معها حيث سوف تعرض المباراة على قناة beIN Sports HD 1 هي الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لذلك سوف نخبركم بالتشكيل المتوقع للفريق.

التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي