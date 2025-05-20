وحش الفئة الاقتصادية من ..سامسونج Galaxy A24: هاتف الفئة المتوسطة الذي يجمع بين شاشة AMOLED المبهرة وأداء قوي وبطارية تدوم طويلاً بسعر يناسب الجميع

يُعد سامسونج جالاكسي A24 من الهواتف الذكية التي تستهدف الفئة المتوسطة لما يقدمه من مجموعة من المميزات والمواصفات التِقنية والتصميم العصري مع الحفاظ على سعر في متناول المستخدمين فقد تم طرح الهاتف بتصميم أنيق وبسيط يواكب هوية سلسلة Galaxy الحديثة مع خامات بلاستيكية توفر خفة في الوزن لكنها قد تتعرض لبصمات الأصابع بسهولة.

مميزات هاتف سامسونج جالاكسي A24

واحدة من أبرز نقاط قوة الهاتف هي شاشته من نوع Super AMOLED والتي تأتي بقياس 6.5 بوصة بدقة +FHD مع دعم معدل تحديث 90 هرتز.

هذه الشاشة توفر تجربة بصرية مريحة ومفعمة بالألوان إلى جانب سطوع يصل إلى 1000 شمعة ما يجعلها واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

من حيث الأداء يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Helio G99 المصنّع بتقنية 6 نانومتر وهو معالج يقدم أداءً جيدًا في الاستخدام اليومي وتعدد المهام كما يمكنه تشغيل الألعاب الخفيفة إلى المتوسطة بكفاءة مقبولة.

الهاتف متوفر بخيارات متعددة من الذاكرة العشوائية (RAM) تبدأ من 4 جيجابايت وتصل إلى 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية واحدة بحجم 128 جيجابايت قابلة للتوسعة باستخدام بطاقة microSD.

من حيث المميزات يتمتع الهاتف بشاشة متميزة وأداء مستقر وكاميرا خلفية جيدة ودعم للـ NFC ومنفذ السماعات التقليدي.

مميزات كاميرا الهاتف الذكي Galaxy A24

يأتي Galaxy A24 بكاميرا خلفية ثلاثية تتصدرها عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري للصورة (OIS) ما يعزز من ثبات الصور وجودتها.

الكاميرا الثانية مخصصة للتصوير الواسع بدقة 5 ميجابكسل أما الثالثة فهي ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط التفاصيل القريبة.

الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل وتؤدي أداءً جيدًا في الإضاءة الجيدة، لكنها تضعف قليلاً في ظروف الإضاءة المنخفضة.

بعض العيوب التي يجب الاخذ بها بعين الاعتبار