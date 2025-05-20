سلي طفلك ونمي قدراتهم.. تردد قناة كراميش على القمر الصناعي بجودة هائلة

استطاعت أن تُحقق قناة كراميش شعبية وشهرة كبيرة وواسعة في الوطن العربي، من خلال المحتوى التي تقدمه على مدار اليوم، بالإضافة إلى أن القناة تقوم ببث العديد من البرامج التعليمية والترفيهية الرائعة التي تقدمها القنوات الفضائية، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة خلال السطور التالية.

تردد قناة كراميش 2025 الحديث

يمكن القيام بتنزيل التردد الجديد لقناة كراميش، التي تنقل كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والصغار، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها فهو 11430.

استقطابها عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

التشفير مجاني.

الإشارة قوية.

تردد قناة كراميش عبر عرب سات

كما يمكنك معرفة أخر تحديث لتردد قناة كراميش أطفال، بناءً على البيانات التالية:-

القمر الصناعي العرب سات.

التردد الخاص بالقناة “11390.

الاستقطاب الحديث “عمودي”.

أما عن معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

مزايا قناة كراميش على القمر الصناعي

أما عن مزايا قناة كراميش عقب قيامك بتثبيتها على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-

قناة كراميش مجانية بما لا تحتاج إلى أي اشتراك.

كذلك فإن القناة تقدم برامج تعليمية وترفيهية.

كراميش لا تقوم بعرض أي مشاهد غير أخلاقية.

قفرات ومحتوى تحفيزي للأطفال.

تنية عقل الطفل بشكل كبير.

المحتوى مناسب لجميع الأعمار.

خطوات تثبيت قناة كراميش أطفال

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتنزيل قناة كراميش، كما يأتي:-