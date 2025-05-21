إشارة بجودة عالية.. تردد قناة الفجر الجزائرية El Fajr TV الناقلة لـ مسلسل المؤسس عثمان

تتواصل عمليات البحث من قبل الكثيرين عن التردد الجديد لـ قناة الفجر الجزائرية، من أجل تنزيلها على جهاز الريسيفر لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان التاريخي، حيث تقدم القناة محتوى دراميًا وتاريخيًا مميزًا على مدار العام، وذلك من خلال إذاعة المسلسلة التركية والهندية التي يفضلها الجمهور باستمرار، والجميع على موعد هذا الأسبوع من أجل متابعة الحلقة 192 من المسلسل الأشهر، خاصةً بعد تأجيلها الأسبوع الماضي بسبب نهائي كأس تركيا.

تردد قناة الفجر الجزائرية El Fajr TV

لضبط قناة الفجر على جهاز الاستقبال الخاص بك على القمرين الصناعين النايل وعرب سات، استخدم الترددات التالية:

تردد القناة على القمر نايل سات تردد القناة على القمر عرب سات التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD/HD التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات تنزيل قناة الفجر على الريسيفر بكل سهولة

يمكنك الآن تنزيل القناة عبر جهارزك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات أو Menu.

اختيار التركيب أو خيار Install.

ثم إضافة تردد جديد.

قم بإدخال بيانات التردد المناسب.

ضرورة اختيار القمر نايل سات أو عرب سات.

الضغط على بحث ثم حفظ.

ستظهر القناة باسم El Fajr TV في قائمة القنوات.

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