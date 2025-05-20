افتح حساب بنكي يا زول..خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الأونلاين بدون زيارة الفرع

يقدم بنك الخرطوم عبر الأونلاين خدمات إلكترونية عديدة منها خدمة فتح حساب بنكي عبر الإنترنت لدى بنك الخرطوم حيث يمكن فتح حساب في البنك بشكل سهل وأمن عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى الفرع لذلك سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة للحصول على فتح حساب أونلاين عن طريق البنك كما سوف نخبركم بجميع الخطوات اللازمة لفتح الحساب البنكي.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الأونلاين

يقدم بنك الخرطوم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمواطنات في السودان لذلك سوف نوضح لكم جميع الخطوات اللازمة لفتح الحساب كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

قم بزيارة الموقع الرسمي عبر بنك الخرطوم في السودان.

اختيار تسجيل الدخول لدى البنك ثم انتقل إلى فتح حساب بنكي.

ثم بعد ذلك تحديد فتح حساب أونلاين.

اختيار نوع الحساب المطلوب سواء كان حساب جاري أو حساب توفير.

املأ النموذج بالبيانات المطلوبة بما في ذلك الرقم الوطني للمواطنين أو جواز السفر للمغتربين.

ثم أرفق المستندات اللازمة ثم أرسال الطلب عن طريق الإنترنت عبر الموقع.

بعد ذلك انتظار المراجعة والموافقة النهائية من بنك الخرطوم في السودان.

شروط فتح الحساب في بنك الخرطوم