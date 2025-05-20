مظلتي “spa.gov.iq” ..اسماء الرعاية الاجتماعية المشمولين كي كارد الوجبة الأخيرة 2025 بالعراق

اسماء الرعاية الاجتماعية المشمولين كي كارد تعتبر من الخدمات الجيدة التي أعلنت الحكومة العراقية عنها، والتي تقدم للمواطنين الذين يعانون من ظروف المعيشة الصعبة ومستوى الدخل المتدني وكذلك للشباب، ويمكن أن يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال زيارة موقع وزارة العمل والشؤون العراق ومن خلال منصة مظلتي يمكن أن تتم عملية الاستعلام، ومعاً خلال هذا الموضوع سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن كشف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية المشمولين كي كارد

وجد الكثير من المواطنين في العراق بحاجة إلى الدعم التي يقدم من قبل الرعاية الاجتماعية، ويريدون أن يقوموا بالتقديم ولكنهم لا يعلمون الخطوات الذي يجب عليهم اتباعها، لذا نقدم لكم أهم الخطوات الواجب أن يتم اتباعها للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025، والتي تتمثل فيما يلي:

أولاً لابد من أن يتم زيارة موقع وزارة العمل والشؤون العراقية والانتقال بعدها لرابط منصة مظلتي.

الضغط بعد ذلك على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم اختيار الوجبة السابعة وكتابة المعلومات المطلوبة التي من ضمنها اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك يتم كتابة المحافظة التي تكون تابع لها.

اسماء الرعاية الاجتماعية المشمولين كي كارد فقط يتم موافقه عن طريق النائب لقمان الرشيدي

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك بالفعل بعض من الشروط التي عملت الرعاية الاجتماعية على وضعها والذي ينبغي أن تكون متوفرة بكل شخص يريد الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق والتي تضم الآتي: