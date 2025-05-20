الحكومة العراقية تحدد سن التقاعد ومقترح جديد من النواب

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
الحكومة العراقية تحدد سن التقاعد ومقترح جديد من النواب
الحكومة العراقية تحدد سن التقاعد ومقترح جديد من النواب

في ظل التصارع المستمر حول سن التقاعد في العراق، أصدرت وزارة المالية العراقية بيانًا للتأكيد على سن التقاعد الذي يبلغ نحو 60 عامًا، مؤكدة بأن الموظف يتم إحالته إلى التقاعد عند إكماله سن الـ 60 عامًا، مضيفة أن العمر يمثل السن القانوني للإحالة إلى التقاعد من الحصول على كافة مستحقاته المالية عند انتهاء خدمته، إلا أن مجلس النواب أصدر هو الأخر بيانًا يُفيد بوجود مخالفة قانونية في تطبيق قانون الموحد.

مقترح سن التقاعد في العراق

وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أن قانون التقاعد الموحد بعد تشخيصه ظهرت فيه مخالفة قانونية وجب التنويه عنها، مضيفًا أن المجلس قام بإرسال كتاب إلى أمانة مجلس الوزراء لتوضيح ألية تطبيق المادة 10 في قانون التقاعد الموحد، مؤكدًا أن الموظف يتم إحالته إلى التقاعد في حالة بلوغه سن الـ 60 عامًا، في حين أن ما يُجرى العمل به في الوقت الحالي إحالة الموظف للتقاعد عند هذا السن.

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مخالفة قانون التقاعد الموحد بالعراق

وأشار العطواني إلى أن ذلك يُشكل مخالفة قانونية واضحة مما يفتح المجال إلى اجتهادات متباينة بين مختلف الوزارات، ليُطالب مجلس النواب العراقي بتعديل سن التقاعد وإعادة قانون التقاعد مرة أخرى، بحيث يُحال الموظف إلى التقاعد عند سن الـ 63 عامًا، لكن حتى الآن لم يتم التصويت على التعديل، ولذا فمن المرجح بوجود تغييرات جديدة في قانون التقاعد، لضمان الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين في الدولة.

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الكاتب: مصطفى شاهين

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