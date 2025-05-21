غرامة مالية تصل لـ 100 ألف ريال.. الداخلية السعودية تدعو للإبلاغ فورًا عن هؤلاء المخالفين

تواصل الأجهزة الأمنية والمعنية الاستعدادات الكبرى من أجل استقبال موسم الحج لهذا العام في مكة المكرمة ومحيطها والمدينة المنورة، والتشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة من قبل الأجهزة التنفيذية، والتأكيد على عدم السماح لأي شخص بمخالفة القوانين المعمول بها، حفاظًا على النفس وعلى حياة الآخرين، وفي هذا الصدد، نشرت الوزارة تحذيرًا جديدًا ومطالبة للمواطنين والمقيمين.

تنبيه هام من وزارة الداخلية السعودية

ودعت وزارة الداخلية السعودية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي شخص يقوم أو يحاول نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، مشددة على أنه يمكن الإبلاغ عن هذه الحالات بالاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو بالرقم 999 في بقية مناطق المملكة على مدار الساعة.

كما أعلنت الوزارة أيضًا عن تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم، بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهو ما يُطلق عليه المتسترين، لافتة إلى أنها ستبدأ هذه الإجراءات اعتبارًا من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، كما سيتم مصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة.

الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.