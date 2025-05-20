طيور الجنة رجعت! شغل القناة بالتردد الجديد 2025 وفرّح أولادك 🐥📺

تردد طيور الجنة 2025، لمتابعة أحدث برامج الأطفال عل مدار اليوم، وهي القناة العربية المفضلة حاليا المتخصصة في محتوى للأطفال وتمتلك القناة على عدة قنوات أخرى باللغات المختلفة العربية والأجنبية، وتبث على مدار اليوم بأفضل جودة من الصوت والصورة، على كافة الأقمار الصناعية، وسوف نقدم إليك عبر هذا المقال الطريقة الصحيحة لتنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد على تلفازك.

تردد طيور الجنة 2025

تعرض العديد من متابعي قناة طيور الجنة الى انقطاع إشارة البث في الأيام الماضية، ومما تسبب في ارتفع البحث منق بل المشاهدين حول الاستعلام عن تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة، وهو ما نقدمه اليك من خلال اخر احداثيات أعلنتها القناة لإشارة بثها، وتعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أقدم قنوات الأطفال في الشرق الأوسط ويتابعها الملايين من الأطفال حول العالم، وذلك نظرا إلي أنها تقدم بعدة لغات مختلفة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

حدث الآن الإشارة الجديدة لتردد قناة طيور الجنة الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال الإشارات التالية الخاصة القناة على النايل سات والعرب سات

تردد قناة طيور الجنة علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11393.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 3/4.

الجودة العالية: HD.

تردد قناة طيور الجنة علي القمر الصناعي عرب سات