معلق مباراة الاتحاد والشباب القادمة في الدوري السعودي 2025 والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار وعشاق كرة القدم السعودية في الوقت إلى الراهن إلى ملعب الجوهرة المشعة إلى مباراة الاتحاد والشباب المقبلة ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين النسخة الحالية، وخلال الأسطر التالية سوف نشير إلى معلق مباراة الاتحاد والشباب فضلاً عن القنوات الناقلة.

موعد مباراة الاتحاد والشباب القادمة

تم الكشف عن موعد مباراة الاتحاد والشباب القادمة ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين على أن تنطلق هذه المباراة يوم الجمعة القادمة 26 أبريل 2024 على أن تنطلق صافرة البداية الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

في الوقت الراهن تتزايد التساؤلات عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الشباب ووفقًا لما تم الإعلان عنه فإن هذه البطولة تنقل على شبكة قنوات SSC هي الحاصلة على الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري روشن السعودي، علمًا بأن المباراة فإن تنقل على SSC SPORT HD1، كما أن المباراة سوف تبث أيضًا على خدمة Nord VPN.

معلق مباراة الاتحاد ضد الشباب

تم الكشف أيضًا عن مباراة الاتحاد والشباب القادمة يوم الجمعة حيث تم إسناد هذه المهمة إلى المعلق فارس عوض المتميز.

تشكيل مباراة الاتحاد والشباب

يأتي تشكيل مباراة الاتحاد ضد الشباب في مباراته القادمة على النحو التالي: