“HERE” رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين والشروط المطلوبة

يعتبر رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين من أكثر ما يبحث عنه المواطنين السودانيين الدقائق الماضية، جاء ذلك تزامنا مع طرح بنك الخرطوم لخدمة إنشاء الحساب إلكترونيا مؤخرا ليتمكن العملاء من القيام بالمعاملات المصرفية البنكية والمالية أونلاين بأي وقت ومكان دون الحاجة لذهاب لأي فرع للبنك، علما بأن تلك الخدمة يتم الاستفادة منها دون دفع أي مصاريف أو رسوم إدارية.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين

يمكن للعملاء سواء المقيمين أو المغتربين فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين، من خلال تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول، ثم اتباع الخطوات المقبلة:

قم بالضغط على إنشاء حساب مع تحديد نوع الحساب.

عليك الآن اختيار اللغة التي تناسبك للتصفح فيما بعد.

كتابة كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية.

التأكد من صحة المعلومات المرفقة بالحقول الفارغة.

قم بإرسال المستندات اللازمة وتكون بصيغة بي دي أف.

قراءة الشروط والأحكام جيدا ومن ثم الموافقة عليها.

أخيرا انقر على إرسال الطلب وستحصل عبر رسالة على رقم حسابك البنكي.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

حدد البنك في وقت سابق عدد من الشروط المطلوبة ليتمكن العميل من فتح الحساب أونلاين وتمثلت أبرز الشروط كما يلي: