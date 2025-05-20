“السـابعه 7 ” استخرج هسة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة 2025 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2025، وجاء ذلك تزامنا مع إعلان الوزارة الفترة الماضية عن ظهور أسماء المستحقين لدعم تلك الوجبة، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم وأبرز برامج الدعم المقدمة من الحكومة للمواطنين والفئات والأسر الأكثر احتياجا ويساهم في العمل على تحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي أيضا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين الاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لهذا العام 2025، وذلك من خلال الدخول على رابط منصة مظلتي وبعد ذلك يتم اتباع بعض الخطوات التي جاءت كالآتي:

الدخول على رابط منصة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك قم بكتابة كل من كلمة المرور والاسم لتسجيل الدخول.

اختيار القائمة الرئيسية، ثم انقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

من ثم يتم إدخال كافة البيانات التي تتطلب منك وتكون صحيحة.

ثم يتم تحديد رقم الدفعة وهي السابعة، وكذلك يتم اختيار المحافظة.

أخيرا قم بالضغط على خانة استعلام، وانتظر ثواني قليلة لتظهر امامك كافة التفاصيل.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

حددت وزارة العمل في العراق الشروط اللازمة لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية لهذا العام والتي تمثلت على النحو التالي: