“بشروط بسيطة وسهلة” رابط فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2025 بالرقم الوطني

يرغب الكثير من المواطنين بالتعرف على رابط فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2025 بالرقم الوطني والشروط المطلوبة، حيث يعتبر بنك الخرطوم من أهم وأقدم البنوك بالسودان ويقدم لعملائه العديد من الخدمات التي يمكن القيام بها إلكترونيا دون الحاجة للذهاب لأي من فروع البنك على مستوى الدولة، كما قدم خدمة إنشاء حساب أون لاين من أي وقت واي مكان للاستفادة بكافة الخدمات المصرفية المالية بكل سهولة.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2025 بالرقم الوطني

يمكن للعملاء المقيمين والمغتربين فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 اونلاين وذلك من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي للبنك ثم اتبع بعض من الخطوات الآتية:

الدخول على رابط موقع بنك الخرطوم الرسمي.

من ثم يتم اختيار اللغة التي تكون مناسبة لك.

الضغط على إنشاء حساب جديد، ثم إدخال البيانات.

التأكد من صحة المعلومات المرفقة في الاستمارة.

النقر على متابعة، ثم إرفاق كافة المستندات اللازمة.

قراءة الشروط والأحكام، ثم يتم الموافقة عليها.

أخيرا عليك الضغط على خانة إرسال الطلب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم اونلاين 2025

يوجد بعض من الشروط التي يجب توافرها لتتمكن من فتح حساب اونلاين 2025 في بنك الخرطوم وجاء أهمها ما يلي: