“استعلـــــم عبـــــر results.mlazemna”..رابط  نتائج السادس الابتدائي 2025 جميع المحافظات موقع نتائجنا الرسمي

يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج السادس الابتدائي 2025 بكافة المحافظات العراقية، ويمكن الحصول على النتائج من خلال موقع نتائجنا وهو أحد أهم المواقع التي تعرض النتيجة والذي أكلقته وزارة التربية بالعراق من أجل الوصول إلى نتيجة السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2025 بكل سهولة، وقد جاءت تلك الخطوة بعد الضغط الكبير على موقع وزارة التربية العراقي من أجل الحصول على النتائج.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 جميع المحافظات

يمكن الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال موقع نتائجنا من خلال تلك الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الخاص بنتائجنا الرسمي أو هنا.

ثم قم باختيار القسم الخاص بنتائج الطلاب.

وبعد ذلك قم بتحديد الصف الدراسي المراد الحصول على نتائجه وهو الصف السادس الابتدائي.

بعد ذلك قم باختيار الدور وهو الدور الأول لعام 2025.

ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بالطالب بالمكان المخصص مثل المحافظة التابع لها الطالب وكذلك الرقم الامتحاني أو رقم الاكتتاب.

وبعدها قم بالضغط على الزر الخاص بعرض النتيجة وستجد النتيجة أمامك مباشرة على الشاشة.

موعد الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي

قامت وزارة التربية العراقية بالتأكيد على أن نتيجة الصف السادس الابتدائي عل وشك الظهور، ففي هذا الوقت سيتم رفع الدرجات على الموقع الرسمي للوزارة وعلى موقع نتائجنا عقب اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية العراقية، وقد وفرت تلك المواقع الإلكترونية الكثير على الطلاب وأولياء الأمور، فبدلا من الذهاب إلى المدرسة للحصول على النتيجة يمكن الحصول عل النتيجة عبر المواقع الإلكترونية التي وفرتها الوزارة، وننصحك بمتابعة موقع نتائجنا والموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية خلال الأيام المقبلة حتى تتمكن من الحصول على النتيجة فور ظهورها على المواقع.