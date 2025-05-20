بشرى للمتقاعدين قبل العيد؟ .. حقيقة تبكير رواتب يونيو 2025 في العراق ورد حاسم من المالية

حالة من الجدل في الوقت الراهن تشهدها منصات التواصل الاجتماعي حيال موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 حيث انتشرت عدد من الأخبار حول تبكير الصرف قبل موعد عيد الأضحى المبارك علمًا أنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن أول أيام العيد يوافق الجمعة 6 يونيو 2025، وخلال الأسطر التالية سوف نشير إلى حقيقة تبكير رواتب يونيو 2025.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025

من الجدير بالذكر أن وزارة المالية العراقية حددت اليوم الأول من كل شهر ميلادي كموعد ثابت لصرف رواتب المتقاعدين في العراق ولكن في حالة إن صادف هذا اليوم عطلة رسمية يتم تغيير الموعد، وحتى الوقت الراهن فإن موعد صرف رواتب التقاعد لشهر يونيو يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 وهذا الموعد قبل بداية العيد بحوالي أربع أيام لأن الإجازة سوف تبدأ 5 يونيو 2025 في وقفة عرفات، وحتى الوقت الراهن لم يتم إصدار أي تصاريح رسمية حول تبكير الصرف.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

كشفت هيئة التقاعد الوطنية عن خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشكل إلكتروني، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على قسم الخدمات الإلكترونية.

انقر على قسم الرواتب.

حدد دفعة شهر يونيو 2025.

إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم التقاعد.

انقر على استعلام.

شروط صرف رواتب المتقاعدين في العراق

تأتي شروط صرف رواتب التقاعد على النحو التالي: