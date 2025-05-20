“رابط رسمي شغال” طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطنـي bankofkhartoum والشروط اللازمة

يبحث المواطنين السودانيين عن طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 والشروط اللازمة، حيث طرح بنك الخرطوم الفترة السابقة بعض من الخدمات الإلكترونية وأبرزها خدمة إنشاء حساب إلكترونيا من خلال أي وقت وأي مكان وذلك دون عناء الذهاب لأي فرع من فروع البنك، كما أنه يمكن الاستفادة من تلك الخدمة للقيام بالتحويلات المصرفية المالية أونلاين ومنها تحويل الاموال دوليا ومحليا.

فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

يمكن للعملاء المغتربين والمقيمين إنشاء حساب إلكتروني عبر تطبيق بنكك أو من خلال الدخول على موقع البنك الرسمي ثم اتباع الخطوات المقبلة:

الدخول على موقع بنك الخرطوم الرسمي.

ثم اختيار اللغة، وكذلك تحديد نوع الحساب.

من ثم يتم النقر على إنشاء حساب جديد.

كتابة البيانات اللازمة في الاستمارة الإلكترونية.

بعد ذلك يتم إرفاق الأوراق المطلوبة ثم متابعة.

الموافقة على الشروط والأحكام، اضغط على إرسال الطلب.

أخيرا ستحصل على رسالة تضمن رقم حسابك البنكي الجديد.

شروط فتح الحساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم

يوجد بعض شروط فتح الحساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم لتتمثل وتكون كما يلي: