“صراع ومفاجأت نارية” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 على قناة atv التركية وقناة الفجر الجزائرية

تفصلنا ساعات قليلة على موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس على قناة atv التركية وقناة الفجر الجزائرية، حيث تعرض الحلقة المقبلة بعدما تم تأجيلها من الأسبوع الماضي بسبب إذاعة مباراة كأس تركيا بنفس توقيت الحلقة الأربعاء الماضي لذلك قررت الشركة المنتجة تغيير ميعاد العرض، ومن المنتظر بأن تشهد أحداث الحلقة الكثير من الإثارة حسب ما جاء في الإعلان التشويقي.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

من المتوقع بأن يكون موعد عرض الحلقة المقبلة 192 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، مساء غدا الأربعاء الموافق الواحد والعشرون من شهر مايو الحالي وتعرض على قناة اي تي في التركية مدبلجة الساعة 9 بتوقيت دولة مصر، بينما تعرض مساء الخميس الموافق الثاني والعشرون من شهر مايو الحالي وتعرض على قناة الفجر الجزائرية مترجمة إلى اللغة العربية وتكون في الساعة 9 بتوقيت دولة تركيا، ويمكن أيضا متابعة تلك الحلقة مترجمة من خلال قناة اليرموك وقناة مصر أم الدنيا، وكذلك مترجمة عبر منصة نور بلاي وقصة عشق.

تردد قناة ATV التركية الجديد نايل سات

القمر الصناعي للقناة هو نايل سات.

التردد الجديد الخاص بالقناة عبر 10796.

معدل الاستقطاب للقناة يكون هو أفقي.

أما عن معدل الترميز من خلال 27500.

يكون معامل تصحيح الخطأ عبر 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 نايل سات