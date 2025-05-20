اضبطها الان تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

يبحث الآباء والامهات عن تردد قناة طيور الجنة وعد تلك القناة من أقدم القنوات التي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال، ومنذ إطلاقها بعام 2008 فهي متميزة وتنافس قنوات الأطفال حتى الجديدة منها، فقناة طيور الجنة لها مكانة مميزة في قلوب الأطفال والكبار ويرجع ذلك بسبب محتواها التفاعلي الآمن ومن خلال السطور التالية سنتعرف على التردد الخاص بالقناة.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد قناة طيور الجنة من أجل الاستمتاع بمشاهدة محتواها المميز، وبيانات القناة كما يلي:

التردد هو: 11393.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ومعدل الترميز: 27500.

جودة القناة:HD.

أهم برامج قناة طيور الجنة

وتقوم قناة طيور الجنة بعرض عدة برامج متنوعة إضافة إلى مجموعة من الأناشيد الرائعة المتميزة التي تبث القيم في حياة الصغار، ومن أهم تلك الأناشيد:

يوميات تعليمية ومرحة لعصومي ووليد وتلك البوميات من تقديم أبناء صاحب القناة.

كما يوجد برنامج تعليمي باسم ماما قالت وهو برنامج يقوم بتقديم سلوكيات ونصائح إيجابية من أجل الأطفال.

ويوجد أيضا محتوى خاص بالأطفال الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات حيث يتم التركيز على تعليمهم من خلال الأناشيد.

كما توجد أناشيد خاصة بالأعياد والمناسبات وأناشيد خاصة بشهر رمضان.

مميزات قناة طيور الجنة

ومن أهم ما يميز قناة طيور الجنة ويجعلها منافسة لقنوات الأطفال: