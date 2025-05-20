استعلم عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 العراق عبر spa.gov.iq منصة مظلتي

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق نحو تقديم الدعم المالي للفئات الأشد احتياجا في العراق من العاطلين عن العمل وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحصول على الدعم ويتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بعد التأكد من توافر جميع شروط استحقاق الدعم لديه، تعرف في هذا المقال على خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة 2025.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

يجب توافر جميع الشروط لدى المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من أجل منحهم الدعم المالي، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ينتمي المتقدم إلى الفئات المستحقة للدعم وتشمل كل من العاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الأيتام.

تسجيل البيانات بشكل صحيح عبر منصة مظلتي.

يكون دخل المتقدم وأسرته منخفض.

ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025

يتم مراجعة بيانات وطلبات المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الإجتماعية الذين قدموا طلباتهم عبر منصة مظلتي وذلك للتأكد من أنهم مستحقين للحصول على الدعم ثم يتم إعلان قوائم أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني وهم من يمكنهم الحصول على الدعم في هذه الوجبة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

فور ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين من خلال اتباع الخطوات التالية: