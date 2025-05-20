استعلام معاش تكافل وكرامة الشهر الجديد قبل عيد الأضحى

يعتبر معاش تكافل وكرامة من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، تزامنًا مع صرف معاشات شهر مايو التي بدأ منذ أيام، نظير أن الصرف جاء بأخر زيادة تم الإعلان عنها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتضمن كافة المستفيدين في هذا البرنامج، الذي يعتبر من أبرز البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات مصر.

آلية الاستعلام علي معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عن الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام علي معاشات تكافل وكرامة دون الحاجة للذهاب إلي الهيئة الحكومية الخاصة بذلك تسهيلا عليهم الجهد والوقت من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: ادخل علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيا: قم بالضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: حدد خدمة الاستعلام علي معاشات تكافل وكرامة.

رابعا: ادخل البيانات الشخصية في الخانات المحددة بذلك بطريقة صحيحة.

خامسا: ثم انقر علي زر الاستعلام.

أخيرا: يتم عرض قيمة المعاش، بالإضافة إلي الموعد المحدد بصرف المعاش.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2025

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو من ابرز مواضيع البحث من قبل المواطنين لذا وضحت وزارة التضامن الاجتماعي بان الموعد المحدد بصرف المعاشات يبدأ من يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 من جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي علي مستوي الجمهورية، كذلك من جميع مكاتب البريد، تسهيلاً على جميع المستفيدين في الحصول على مستحقاتهم المالية دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.