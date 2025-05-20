“فزورة مع الأمورة” تردد قناة طيور الجنة 2025 لمتابعـة كافة اغاني الاطفال باستمــرار

تردد قناة طيور الجنة هي واحدة من أشهر القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، أصبحت المفضلة لدى الكثير من الأطفال والأهالي بفضل محتواها النقي والمفيد، تعتمد القناة على الأناشيد التربوية والقصص المصورة والمشاهد التمثيلية القصيرة التي تدمج بين الترفيه والتوجيه السلوكي السليم، نتيجة للتحديثات التقنية تقوم القناة من وقت لآخر بتحديث ترددها لتحسين جودة البث، ما يجعل المتابعين يبحثون دائما عن التردد الجديد للقناة.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة ليست مجرد وسيلة للترفيه بل هي أداة فعالة في تربية الأطفال وتنمية عقولهم، بفضل ترددها الجديد على نايل سات، يستطيع الأهل الآن إعادة ضبط القناة ومواصلة هذا المحتوى المميز الذي يجمع بين المتعة والفائدة، أبرز البرامج ومحتوى القناة كالتالي:

فزورة مع الأمورة برنامج ممتع يتضمن فوازير خفيفة تثير التفكير عند الأطفال.

ماما قالت برنامج تربوي يوضح القيم والمبادئ من خلال شخصية الأم.

الأناشيد التعليمية تشمل مواضيع مثل النظافة الصلاة الصدق وغيرها من السلوكيات الإيجابية.

تردد قناة طيور الجنة 2025

إليك أحدث تردد للقناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تسعى القناة لإطلاق برامج ومسلسلات كرتونية جديدة، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات إلكترونية تعليمية، اضبط التردد واستمتع بالمشاهدة.

كيفية ضبط التردد على جهاز الاستقبال

اتبع الخطوات التالية لضبط القناة وترددها على التردد التالي: