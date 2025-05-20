“هنا” رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025 العراق

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن إمكانية الإستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، كونه من أبرز البرامج التي يوفر دعم مادي يُساهم في تحسين مستوي المعيشة لبعض الفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا من اجل تلبيه كافة احتياجاتهم في ظل التغيرات الاقتصادية الطارئة التي تمر بها البلاد، علما بانه عقب السطور التالية من هذا الموضوع سنسرد لكم آلية الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية بالوجبة السابعة تابعونا.

الاستعلام علي أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق عن إتاحة الاستعلام عن الكشوفات بأسماء المشمولين بالوجبة السابعة بالعراق، التي جاءت علي النحو التالي:

في بداية الأمر: الدخول علي الموقع الإلكتروني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

أو زيارة منصة مظلتي.

قم بالنقر علي خانة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.يتطلب إدخال الاسم، رقم الهوية الوطنية، المحافظة التابع لها.

انقر علي زر البحث.

في النهاية: يتم إظهار الكشوفات بأسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

اهم الشروط اللازمة للتقديم علي الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق

حددت وزارة العمل عدة شروط أساسية يجب أن تنطبق علي جميع من يريد التقديم بالرعاية الاجتماعية بالوجبة السابعة 2025 والتي تتضمن التالي: