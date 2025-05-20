Osman kurulus Season 6.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس في هذا الموعد على قناة الفجر الجزائرية

ما زالت المسلسلات التركية محتفظة بتصدرها وخصوصا مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 والذي ما زال متصدرا لعمليات البحث بعد تأجيل عرض الحلقة 192 والذي كان من المفترض أن يتم عرضها يوم الأربعاء الماضي ونظرا لعدة أسباب فقد تم تأجيل موعد عرض تلك الحلقة، والمسلسل له شعبية كبيرة بين المتابعين بكافة الدول العربية خاصة المتابعين الذين يعشقون الحروب الملحمية ومحبي التاريخ.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

وقد كان من المقرر أن تعرض الحلقة 192 من المسلسل بموسمه السادس في يوم الأربعاء 21 من مايو الجاري لعام 2025، وذلك عبر قناة ATV التركية ويتم عرض الحلقة في تمام الثامنة بتوقيت تركيا أي التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وبتوقيت القاهرة، كما يمكن للمتابعين العرب متابعة الحلقة بشكل مترجم للعربية عبر قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي من بث الحلقة وهو يوم الخميس في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، كما يمكن متابعة الحلقات عبر نزولها على المنصات الإلكترونية.

تردد قناة ATV التركية

يمكنك استقبال قناة ATV التركية على التلفاز مستخدما تلك البيانات:

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكن متابعة الحلقات مترجمة عبر قناة الفجر الجزائرية وبيانات القناة كما يلي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

ومعامل الاستقطاب: أفقي.

أما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أحداث مشوقة ستقلب الموازين

وستشهد الحلقة الجديدة عدة تطورات مصيرية ومن أبرز تلك التطورات هي خيانة عثمان من قبل واحد من مقربينه، كما سيتم أسر المحارب تورغوت بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تظهر شخصية جديدة وغامضة والتي قد تعيد رسم الأحداث العسكرية والسياسية إضافة إلى مواصلة الحروب مع المغول في ظل توتر كبير.