«جـين ابنــة تـورغـوت».. بـدأ عرض المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 192 في هذا التوقيت اخيرا بعد التأجيل

مع تصاعد الأحداث واشتداد الصراع في المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 192 تزداد وتيرة البحث عن تفاصيل الحلقة الجديدة خاصة بعد الإعلان المفاجئ عن تأجيل عرضها، وتتصدر القنوات الناقلة والترددات محركات البحث، نظرا لما تحمله الحلقة من معارك مصيرية وأحداث حاسمة تسبق ختام الموسم السادس من خلال التقرير كافة التفاصيل.

المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 192

أعلنت الشركة المنتجة رسميا عن تأجيل عرض الحلقة 192 إلى يوم الثلاثاء 21 مايو 2025، بدلا من موعدها الأسبوعي المعتاد، وجاء هذا التأجيل نتيجة بث نهائي كأس تركيا، الذي يحظى بجماهيرية واسعة داخل تركيا وخارجها.

هذا القرار زاد من حماس الجمهور وانتشرت التساؤلات حول الحلقة القادمة، خاصة وأنها تحمل الكثير من المفاجآت التي قد تغير مجرى المسلسل بشكل جذري، ما بين تصعيد المغول من جهة، ومحاولة عثمان بك الحفاظ على تماسك القبيلة من جهة أخرى.

وتعد هذه الحلقة بمثابة ذروة الصراع بين عثمان بك وقوات المغول، إذ يواصل القائد العثماني جهوده لمنعهم من السيطرة على أراضي الأناضول، واضعا خططا هجومية ودفاعية محكمة، ويبدو أن المواجهة القادمة ستكون دامية، محملة بالكثير

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان

قناة الفجر الجزائرية

موعد عرضها يوم الأربعاء بعد يوم من عرض الحلقة على قناة ATV التركية

يتم عرضها الساعة 10:00 مساء بتوقيت الجزائر

مترجم إلى العربية

يمكنك ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات كالتالي:

التردد: 11034 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قنوات أخرى:

قناة اليرموك الأردنية

يتم عرضها يوم الخميس

الساعة 8:00 مساء بتوقيت الأردن

مترجم إلى العربية

يمكنك ضبط تردد قناة اليرموك على نايل سات كالتالي: