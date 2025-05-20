ازاي تفتح حساب في بنك الخرطوم بكل سهولة ومن غير تعب خطوة بخطوة 2025

في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي، بات فتح حساب بنكي أمرًا لا يتطلب عناء التوجه إلى الفروع أو الانتظار في الصفوف، من أبرز البنوك التي واكبت هذا التغيير هو بنك الخرطوم، حيث أتاح لعملائه إمكانية فتح الحساب إلكترونيًا، سواء كانوا داخل السودان أو خارجه هذه الخدمة جاءت لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات الباحثين عن السرعة، الأمان، وسهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية.

خطوات فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

أصبح فتح الحساب متاحًا خلال دقائق معدودة عبر الإنترنت. كل ما يحتاجه العميل هو الدخول إلى منصة البنك الإلكترونية أو تطبيق “بنكك”، واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي أو تحميل تطبيق بنكك.

اختيار “فتح حساب جديد” وملء البيانات المطلوبة مثل الاسم، الرقم الوطني أو جواز السفر، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

رفع المستندات الداعمة مثل صورة الهوية وإثبات السكن.

تأكيد البيانات من خلال رمز تحقق يُرسل إلى الهاتف أو البريد.

استلام رقم الحساب فور الموافقة على الطلب.

ما هي المتطلبات الأساسية؟

لفتح حساب بنكي في بنك الخرطوم، يُشترط توفر مجموعة من الوثائق والشروط الأساسية، منها:

أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

امتلاك هوية وطنية أو جواز سفر ساري المفعول.

تقديم إثبات سكن مثل فاتورة مياه أو عقد إيجار.

وجود بريد إلكتروني ورقم هاتف فعّال.

إيداع أولي يُقدّر بـ10,000 جنيه سوداني (حسب نوع الحساب).

أنواع الحسابات المتوفرة

يقدم بنك الخرطوم مجموعة متنوعة من الحسابات البنكية، لتتناسب مع مختلف شرائح العملاء:

الحساب الجاري: مثالي للمعاملات اليومية.

حساب التوفير: مناسب للادخار مع الحصول على أرباح حسب سياسة البنك.

الحساب الاستثماري: مخصص للمستثمرين الباحثين عن عوائد مالية تتوافق مع الشريعة.

حساب الشباب: مصمم للفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا، ويوفر مزايا رقمية مجانية.

مميزات فتح الحساب الإلكتروني

تمنح خدمة فتح الحساب أونلاين مزايا عديدة، أهمها: