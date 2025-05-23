وحش آخر في الفئة المتوسطة لكل عشاق الأندرويد هاتف Samsung Galaxy A56 5G سعره ومواصفاته

في عالم الهواتف الذكية المتسارع، تحرص الشركات على تقديم أجهزة تجمع بين التصميم العصري والمواصفات المتطورة بأسعار مناسبة من بين هذه الهواتف يأتي Samsung Galaxy A56 5G، الذي يهدف إلى تقديم تجربة استخدام مميزة في فئة الهواتف المتوسطة في هذا المقال، سنتعرف على أبرز مواصفات الهاتف ومميزاته التقنية التي تجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين.

مواصفات Samsung Galaxy A56 5G

يتميز Galaxy A56 5G بجسم أنيق وخفيف الوزن، حيث يأتي بسمك 7.4 ملم ووزن لا يتجاوز 198 جرامًا، ما يجعله مريحًا في الاستخدام اليومي الهاتف مزود بإطار من الألمنيوم مع طبقة حماية Gorilla Glass Victus+ على الجهة الأمامية والخلفية، وهو مزود أيضًا بشهادة IP67 التي توفر مقاومة للماء والغبار، مما يضيف طبقة من المتانة والحماية للجهاز.

الشاشة وتجربة المشاهدة

يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED قياسها 6.7 بوصة، بدقة 1080×2340 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر سلاسة كبيرة في التنقل وعرض المحتوى بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشاشة بدرجة سطوع عالية تصل إلى 1900 شمعة، مما يتيح رؤية واضحة حتى في ضوء الشمس المباشر، وهي ميزة مهمة لمحبي مشاهدة الفيديوهات والألعاب.

الأداء والبرمجيات

Galaxy A56 5G مزود بمعالج Exynos 1580 المصنوع بتقنية 4 نانومتر، وهو معالج قوي يوفر أداءً جيدًا في الاستخدام اليومي وتشغيل التطبيقات والألعاب المتوسطة يتوفر الهاتف بإصدارات مختلفة من الذاكرة العشوائية (RAM) تصل حتى 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 نظام التشغيل هو Android 15 مع واجهة One UI 7، مع وعد من سامسونج بتوفير تحديثات نظام وأمن لمدة تصل إلى ست سنوات، مما يضمن بقاء الهاتف محدثًا لأطول فترة ممكنة.

الكاميرات وقدرات التصوير

يضم الهاتف نظام كاميرات خلفية ثلاثي يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة، مما يحسن جودة الصور والفيديوهات خاصة في الإضاءة المنخفضة إلى جانبها توجد كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط مشاهد أوسع، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل لصور قريبة التفاصيل يمكن للهاتف تسجيل الفيديو بدقة 4K، مع دعم ميزات ذكية لتحسين الصور مثل إزالة الأجسام غير المرغوبة الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل أيضًا تدعم تصوير فيديو 4K، ما يجعلها مناسبة لمكالمات الفيديو وصناعة المحتوى.

البطارية والشحن

مزود الهاتف ببطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، مما يسمح بشحن سريع وفعال حيث يمكن شحن البطارية من صفر إلى حوالي 65% خلال نصف ساعة فقط، وهو أمر مهم لمن يحتاج لاستخدام الهاتف لفترات طويلة دون انقطاع.

سعر هاتف Samsung Galaxy A56 5G

يبدأ سعر هاتف Samsung Galaxy A56 في مصر من 21,150 جنيه للنسخة التي تأتي بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام. أما النسخة التي تضم سعة تخزين 256 جيجا بايت مع نفس حجم الرام، فتتوفر بسعر 22,620 جنيه. بينما يبلغ سعر الإصدار الأعلى، الذي يجمع بين سعة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا رام، حوالي 24,480 جنيه مصري.

مزايا إضافية

يحتوي Galaxy A56 5G على مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة يوفر سهولة وأمان في فتح الهاتف، كما يدعم مكبرات صوت ستيريو لتجربة صوتية غنية الهاتف يدعم تقنية NFC في بعض المناطق، لكنه لا يحتوي على منفذ سماعات 3.5 ملم، وهو أمر يجب أخذه في الاعتبار لمحبي استخدام السماعات السلكية.