كل اللي لازم تعرفه عن الحلقة 192 من المؤسس عثمان.. توقيت العرض وأهم الأحداث والصراعات

يُعتبر مسلسل “المؤسس عثمان” من أشهر الأعمال التركية التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، ويترقب الجمهور بشغف موعد عرض حلقاته الجديدة، لا سيما الحلقة 192 التي تحمل أحداثًا مشوقة ومهمة في مسار المسلسل.

تفاصيل الحلقة 192 وأحداثها المهمة

في الحلقة 192 من مسلسل “المؤسس عثمان”، تشهد الأحداث تصاعدًا كبيرًا في الصراعات والتحديات التي تواجه القبيلة والدولة الناشئة من أبرز ما يميز هذه الحلقة هو تعرض المحارب تورغوت لإصابة بالغة وأسره من قبل أعداء عثمان، مما يشكل اختبارًا جديدًا لقوة عزيمة البطل عثمان ورفاقه هذا الحدث يزيد من التوتر ويعزز من التحديات التي تواجه القبيلة في سبيل الحفاظ على وحدتها وسلامتها.

إلى جانب ذلك، تُسلط الحلقة الضوء على المؤامرات الداخلية التي تحاك ضد عثمان، حيث تظهر بعض الشخصيات التي تحاول استغلال الأوضاع لتعزيز نفوذها على حساب مصلحة القبيلة والدولة هذا الصراع الداخلي يزيد من صعوبة المهمة التي أمام عثمان ويجعل المشاهد ينتظر بفارغ الصبر معرفة كيف سيتعامل مع هذه الخيانات.

أما على الصعيد الخارجي، فتتعرض القبيلة لهجمات شرسة من قبل المغول، الذين يشنون هجومًا مكثفًا يهدد أمن الدولة الناشئة هذه الهجمات تدفع عثمان إلى اتخاذ قرارات حاسمة قد تؤثر على مستقبل القبيلة بأكملها.

موعد العرض والقنوات الناقلة

ستُعرض الحلقة 192 من مسلسل “المؤسس عثمان” يوم الأربعاء 14 مايو 2025، عبر قناة ATV التركية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية كما ستُبث الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي، الخميس 15 مايو 2025، عند الساعة العاشرة مساءً ولضمان مشاهدة الحلقة بجودة عالية، يُنصح بضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

قناة ATV التركية

التردد: 12692

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12033

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

نجوم المسلسل والإنتاج

يتميز مسلسل “المؤسس عثمان” بوجود نخبة من النجوم الأتراك، وعلى رأسهم بوراك أوزجيفيت الذي يجسد دور عثمان بن أرطغرل، بالإضافة إلى أوزجه تورير بدور بالا، وشاغري سينسوي في دور جيركوتاي يُعد المسلسل من إنتاج شركة بوزداغ فيلم، وهو استمرار لسلسلة ناجحة كانت قد بدأت بمسلسل “قيامة أرطغرل”، الذي حقق نجاحًا هائلًا وجماهيرية واسعة.

تمثل الحلقة 192 نقطة محورية في قصة المسلسل، حيث تتداخل الأحداث الداخلية والخارجية لتضع عثمان في مواقف صعبة تتطلب منه اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على وحدة القبيلة وأمنها ينتظر الجمهور هذه الحلقة بفارغ الصبر لما تحمله من إثارة وتشويق وتطورات جديدة في مسيرة المؤسس عثمان.