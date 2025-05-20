لو عايز أطفالك يتفرجوا على أحلى أغاني وأناشيد قناة طيور الجنة.. تعرف على الترددات وطريقة الضبط خطوة بخطوة

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي هادف يناسب مختلف الأعمار. مع التطورات المستمرة في البث الفضائي، يتغير تردد القناة من فترة لأخرى لضمان أفضل جودة استقبال ممكنة. في هذا المقال، سنتعرف على أحدث ترددات قناة طيور الجنة لعام 2025، وكيفية ضبطها على جهاز الاستقبال، بالإضافة إلى أبرز البرامج والمميزات التي تجعلها وجهة مفضلة لدى الأطفال والعائلات.

أحدث ترددات قناة طيور الجنة لعام 2025

لضمان استقبال قناة طيور الجنة بجودة عالية، يجب تحديث الترددات على جهاز الاستقبال الخاص بك بشكل دوري. للقناة ترددات مختلفة حسب القمر الصناعي، ومن أهمها:

نايل سات: تردد 11393 ميجا هرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4. يبث القناة بجودة عالية HD.

عرب سات: تردد 11310 ميجا هرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3، وتقدم أيضًا بثًا عالي الجودة.

هذه الترددات تساعد في الحصول على صورة وصوت واضحين، مما يجعل تجربة مشاهدة القناة ممتعة للأطفال.

كيفية ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

ضبط القناة على جهاز الاستقبال ليس بالأمر الصعب، ويمكن القيام به بخطوات بسيطة:

افتح قائمة الإعدادات على جهاز التحكم الخاص بجهاز الاستقبال.

اختر خيار التثبيت اليدوي أو البحث اليدوي عن القنوات.

حدد القمر الصناعي المناسب، سواء نايل سات أو عرب سات.

أدخل بيانات التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، وتصحيح الخطأ كما هو موضح أعلاه.

ابدأ عملية البحث، وبعد انتهاءها احفظ القناة.

بهذه الطريقة، ستتمكن من إضافة قناة طيور الجنة لقائمة قنواتك بسهولة والاستمتاع بمحتواها.

أشهر برامج قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين التعليم والتسلية، ومن أشهر هذه البرامج:

عالم بني: برنامج يتناول قصصًا تعليمية بطريقة مرحة، يعزز القيم الإيجابية لدى الأطفال.

فزورة مع الأمورة: برنامج يقدم ألغاز ومسابقات تفاعلية لتنشيط مهارات التفكير.

ماما قالت: سلسلة من النصائح التربوية التي تساعد الأطفال على فهم القيم والعادات الصحية.

أناشيد محمد بشار: مجموعة من الأناشيد الدينية والتربوية التي تهدف إلى غرس القيم في نفوس الصغار.

هذه البرامج تساعد على تطوير مهارات الطفل وتعزيز ثقافته في جو ممتع وآمن.

مميزات قناة طيور الجنة

تتمتع قناة طيور الجنة بعدة مزايا جعلتها الخيار الأول للأسر العربية: