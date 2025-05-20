اعرف تردد قناة سبيستون الجديد 2025 وطريقة ضبطها بسهولة عشان الأطفال يستمتعوا بأحلى كرتون

في عالم القنوات الترفيهية المخصصة للأطفال، تظل قناة سبيستون واحدة من أبرز وأشهر القنوات العربية التي تقدم محتوى هادف وممتع يجمع بين التعليم والتسلية مع تحديثات متكررة لترددها على الأقمار الصناعية المختلفة، يحتاج الكثير من الأهالي والأطفال لمعرفة أحدث الترددات وكيفية ضبطها بسهولة على أجهزة الاستقبال، لضمان مشاهدة متواصلة وبجودة عالية في هذا المقال، سنقدم لك دليلاً شاملاً عن تردد قناة سبيستون، أهم برامجها، وطريقة ضبطها بخطوات بسيطة.

تردد قناة سبيستون على الأقمار الصناعية المختلفة

تُبث قناة سبيستون عبر عدة أقمار صناعية لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من المشاهدين في الوطن العربي من أشهر هذه الأقمار: نايل سات وعرب سات وتركسات.

على نايل سات، يمكن ضبط القناة عبر التردد 11785 ميجاهرتز، والاستقطاب عمودي، مع معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

أما عبر عرب سات، فالتردد المناسب هو 12341 ميجاهرتز مع استقطاب أفقي ومعدل ترميز مماثل.

كذلك توفر القناة بثًا عبر قمر تركسات على التردد 11012 ميجاهرتز، مع استقطاب أفقي ومعدل ترميز 30000.

هذه الترددات تتيح لك اختيار الأنسب لجهازك وفقًا لمكان تواجدك وقوة الإشارة في منطقتك.

كيفية ضبط قناة سبيستون على جهاز الاستقبال

للحصول على أفضل تجربة مشاهدة، من الضروري ضبط القناة بشكل صحيح يمكنك فعل ذلك عبر خطوات سهلة وبسيطة:

افتح قائمة الإعدادات أو القائمة الرئيسية على جهاز الاستقبال.

اختر خيار “تركيب القنوات” أو “البحث عن القنوات”.

حدد خيار البحث اليدوي وأدخل التردد المناسب للقمر الصناعي الذي تتابعه.

اضبط معدل الترميز والاستقطاب وفقًا للتردد المطلوب.

بعد بدء البحث، انتظر حتى يظهر اسم القناة ثم قم بحفظها ضمن قائمة القنوات.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من متابعة قناة سبيستون بدون انقطاع أو تشويش.

برامج قناة سبيستون.. متعة وتعلم للأطفال

تشتهر قناة سبيستون بتقديم محتوى متنوع يناسب الأطفال من مختلف الأعمار، يجمع بين المرح والتثقيف تعرض القناة مسلسلات كرتونية شهيرة مثل “نارتو”، “مهرتي الصغيرة”، “حكايات ماشا”، والعديد من البرامج التي تنمي مهارات الأطفال وتحفز خيالهم كما تعتمد القناة اللغة العربية الفصحى في برامجها، مما يعزز من مهارات اللغة لدى الصغار بطريقة ممتعة وبعيدة عن التعقيد.

مميزات قناة سبيستون التي تجعلها مفضلة لدى الأسر

تتمتع قناة سبيستون بعدة مزايا تميزها عن غيرها من القنوات، منها: