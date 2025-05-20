“Wanasa TV” اضبط تردد قناة وناسة لولو للأطفال على الاقمار الصناعية وخطوات تثبيتها

يبحث أولياء الأمور الذين لديهم أطفال صغار عن تردد قناة وناسة حيث تقوم ببث أناشيد وأغاني للأطفال بشكل دائم وبدون انقطاع، وقد نالت تلك القناة شعبية كبيرة على مستوى العالم العربي وتتميز قناة وناسة بتقديمها محتوى جذاب ومميز للأطفال وهو ما يجعل أولياء الأمور يبحثون بطريقة مستمرة عن تردد القناة وخطوات تنزيلها على التلفاز حتى يستمتع الأطفال بمشاهدة تلك الأغاني المميزة.

تردد قناة وناسة لولو للأطفال

يستطيع أولياء الأمور تنزيل قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات عبر تلك البيانات:

التردد هو 11470.

ومعدل الاستقطاب هو عمودي.

أما معدل الترميز للقناة فهو 27500.

ومعامل تصحيح خطأ القناة هو 5/6.

أما جودة البث فهي HD.

وهذا التردد سيجعلك تستقبل القناة بجودة فائقة كما أنه سيوفر لك مشاهدة القناة بدون تقطيع للبث، وهو ما سيجعل أطفالك سعداء.

تردد قناة وناسة على عرب سات

ويمكن تنزيل قناة وناسة أيضا من خلال القمر الصناعي عرب سات عبر هذه البيانات:

التردد هو: 11270.

ومعدل الاستقطاب هو: أفقي.

أما معدل الترميز فهو: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

أما جودة بث القناة فهي: HD.

أغاني قناة وناسة

توجد الكثير من الأغاني المميزة التي يمكن الاستمتاع بها عبر قناة وناسة وهي: