الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2025 وموعد الصرف الجديد

اشتعال المواقع الإلكترونية من قبل العديد من المواطنين بحثا عن معرفة الموعد المحدد بصرف الزيادات المقررة بنسبة 15%، التي تم الإعلان عنها قبل ذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بها من قبل الحكومة ضمن حزمة اجتماعية، مما أدخلت البهجة والسرور إلي العديد من المواطنين وذلك بسبب رفع مستوي المعيشة الخاصة بهم من اجل إتاحة تلبية كافة احتياجاتهم وذلك لأنها يعد المصدر الأساسي، من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم آلية الاستعلام علي المعاشات بعد الزيادة، أيضا الأماكن المتاحة بصرف المعاشات إليكم التفاصيل.

خطوات الاستعلام علي قيمة المعاشات

كشفت وزارة المالية عن إتاحة الطرق اللازمة من اجل الاستعلام علي المعاشات بعد الزيادات من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في بداية الآمر: الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني.

ثم قم بالنقر علي زر التسجيل، يتطلب إنشاء حساب من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور.

بينما يتطلب إدخال جميع البيانات الشخصية، مثل الاسم، الرقم القومي الخاص بك.

انقر علي زر الاستعلام.

أخيرا: انتظر بضع ثواني ويتم علي الفور إظهار قيمة المعاش بعد الزيادة.

موعد صرف المعاشات

من المؤكد بأنه يتم صرف المعاشات بدأ من 1 في بداية كل شهر ميلادي، بالإضافة إلي انه من المقرر سيتم صرف زيادة علي المعاشات بدءًا من شهر يوليو القادم 2025 بنسبة 15%، حيث يتاح صرف المعاشات من جميع المنافذ الإلكترونية، أيضا من جميع افرع البنوك التابعة للهيئة القومية للتأمينات، كذلك من خلال مكاتب البريد المصري، أيضا منافذ فوري وشركات الدفع الإلكتروني علي مستوي الجمهوري.