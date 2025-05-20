BankKhartoum.com فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني اونلاين 2025 والشروط المطلوبة

أصبحت عملية فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم من أهم الأمور التي تشغل بال المواطنين السودانين وذلك في ظل هذا التطور التكنولوجي الرهيب، وتلك الطريقة قد وفرت جهدا ووقتا كبيرا على المواطنين ويمكن فتح الحساب الينكي باستخدام رقم المواطن الوطني وعبر السطور التالية سنتعرف على خطوات فتح حساب بنك ببنك الخرطوم والشروط المطلوبة للموافقة على فتح الحساب.

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني

وقد أوضح البنك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها حتى يقوم المواطن بفتح حساب بنكي إلكتروني ببنك الخرطوم، والخطوات كالتالي:

يتم الدخول إلى الموقع الخاص ببنك الخرطوم على الإنترنت.

وبعدها يقوم المواطن باختيار الخدمة الخاصة بفتح حساب إلكتروني ومن ثم سيتم البدء في الإجراءات.

ثم قم بملء بياناتك المطلوبة حيث سيطلب منك الموقع عدة معلومات شخصية ومالية ويجب إدخالها بكل دقة.

وبعد ذلك قم برفع كافة المستندات التي يطلبها البنك مثل صورة هويتك الوطنية وشهادة ميلادك إضافة إلى مجموعة من المستندات الأخرى.

بعدها قم بالتحقق من كافة البيانات المدخلة قبل أن تضغط على زر الإرسال.

بعد إرسال الطلب انتظر حتى تتم مراجعة طلبك والموافقة عليه في حال الالتزام بالشروط.

الشروط المطلوبة لفتح حساب ببنك الخرطوم 2025

وقد تم تحديد الشروط الواجب توافرها بالعملاء الذين يرغبون في فتح حساب بنكي ببنك الخرطوم، وهي كما يلي: