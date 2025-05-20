تشكيلة الاتحاد أمام الشباب في الجولة الـ 34 من الدوري السعودي للمحترفين 2025 والقنوات الناقلة واسم المعلق

gaser hossam تاريخ النشر تصنيف أخبار الرياضة
تشكيلة الاتحاد أمام الشباب في الجولة الـ 34 من الدوري السعودي للمحترفين 2025 والقنوات الناقلة واسم المعلق
تشكيلة الاتحاد أمام الشباب

يستضيف استاد نادي الشباب مساء اليوم مباراة الاتحاد والشباب لحساب منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين وهي من المباريات الهامة بالنسبة لنادي الاتحاد السعودي صاحب المركز الأول من ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن ويسعى إلى استكمال السلسلة الحافلة بالإنجازات والفوز من خلال تحقيق الفوز في تلك المباراة وحصد العدد الكامل من النقاط، تعرف في هذا المقال على موعد مباراة الاتحاد والشباب والتشكيلة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

تشكيلة الاتحاد أمام الشباب
تشكيلة الاتحاد أمام الشباب

سوف تقام مباراة الاتحاد والشباب مساء اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر مايو 2025 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد يأتي في المركز الأول من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة بعد خوض 34 مباراة حتى الآن بينما يأتي نادي الشباب في المركز السادس بعد خوض نفس العدد من المباريات برصيد 57 نقطة ويرغب في تحقيق المزيد من عدد النقاط من أجل تحسين ترتيبه في الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

سوف تنقل مباراة الاتحاد ضد الشباب مساء اليوم عبر شاشة SSC 1 HD وذلك بتعليق مشاري القرني على أقوى الأحداث الرياضية التي يشهدها هذا اللقاء ويمكنكم متابعة المباراة من خلال ضبط التردد الجديد الخاص بالقناة.

تشكيلة الاتحاد أمام الشباب

يسعى الاتحاد إلى الفوز في هذا اللقاء ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الاتحاد ضد الشباب على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: محمد المحاسنة
  • خط الدفاع: مهند الشنقيطي – سعد الموسى – حسن كادش – ماريو ميتاج
  • خط الوسط: نجولو كانتي – فابينيو – حسام عوار
  • خط الهجوم: أوناي هيرنانديز – ستيفين بيرجوين – عبد الرحمن العبود
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gaser hossam

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد أمام الشباب في دوري روشن السعودي والتشكيل المتوقع