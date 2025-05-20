نتائج السادس الابتدائي 2025 دور اول من رابط موقع نتائجنا فور ظهورها عموم المحافظات

تعد نتائج السادس الابتدائي 2025 دور اول من أهم المراحل التعليمية التي تترقبها الأسر والطلبة بشكل كبير، إذ تشكل هذه النتائج المرحلة النهائية للانتقال من التعليم الابتدائي إلى المرحلة المتوسطة، وتزداد أهمية هذه الخطوة في ظل الإعلان المرتقب للنتائج قريبًا وما يتبعها من إجراءات للاستعلام عنها بكل سهولة.

نتائج السادس الابتدائي 2025 دور اول

أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الابتدائي 2025 دور اول ستعلن في وقت قريب، حيث يعمل فريق التصحيح على مراجعة الأجوبة وضمان الدقة في حساب الدرجات، بمجرد الانتهاء، سيتم نشر النتائج بشكل تدريجي في كل محافظة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية التي وفرتها الوزارة، ويعد هذا الإعلان بمثابة مرحلة مفصلية في الحياة الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدئي فى العراق.

خطوات استعلام نتائج السادس ابتدائي الدور الاول

لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج، أطلقت وزارة التربية العراقية خطوات واضحة يمكن اتباعها للحصول على نتائج السادس ابتدائي الدور الاول من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وتشمل الخطوات ما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية .

التوجه إلى قسم “نتائج الامتحانات”.

اختيار نتائج السادس ابتدائي الدور الاول لعام 2025.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس.

النقر على زر “استعلام” لعرض النتيجة الخاصة بالطالب.

موقع نتائجنا لاستخراج نتائج السادس ابتدائي الدور الاول

تتيح منصة “نتائجنا” خدمة سريعة وموثوقة للاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي الدور الاول، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الطريقة التالية للحصول على النتائج: