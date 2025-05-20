“سجل الآن بدوسة واحدة” رابط سحب استدعاء بكالوريا الجزائر 2025 للمتمدرسين والأحرار

طرحت وزارة التربية الوطنية رابط سحب استدعاء بكالوريا الجزائر 2025 للمتمدرسين والأحرار، ويأتي ذلك في خطوة هامة من الوزارة تسهل كافة الإجراءات والضوابط أمام كافة الطلاب دون الحاجة للتنقل تجاه المديريات أو المؤسسات التعليمية، فيما يكون ذلك الامتحان هو مرحلة هامة في مسار الطلاب الدراسي ويعمل على تحديد مستقبلهم المهني والجامعي أيضا، ووفرت الوزارة رابط لسحب استدعاءات البكالوريا يمكن الدخول عليه بأن وقت ومكان وذلك للحصول على نسختهم.

رابط سحب استدعاء بكالوريا الجزائر 2025

يمكن للطلاب الدخول عبر الموقع الرسمي المخصص لسحب استدعاء بكالوريا 2025 في الجزائر ثم اتباع الخطوات المقبلة:

الدخول إلى رابط موقع سحب استدعاء البكالوريا.

من ثم يتم كتابة رقم التسجيل والرقم السري.

بعد ذلك يتم الضغط على خانة طباعة الاستدعاء.

أخيرا عليك الاحتفاظ بنسخة تكون وكذلك نسخة أخرى تكون إلكترونية.

تنبيهات هامة للطلاب قبل الامتحان وأهمية استدعاء البكالوريا

تعتبر وثيقة استدعاء البكالوريا هو الوثيقة الهامة التي تمكن الطلاب من دخول قاعة الامتحان وكذلك تتضمن كافة التفاصيل الخاصة ميعاد بدء وتاريخ إجراء الاختبارات، كما أنه لا يسمح لأي شخص مترشح دخول الامتحان دون حصوله على نسخة أصلية من الاستدعاء مع الهوية الوطنية، اما عن التنبيهات الهامة الصادرة من وزارة التربية الوطنية للطلاب قبل الامتحانات تمثلت على النحو التالي: