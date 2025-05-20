هتعبيه في شكاير .. تراجع في سعر كيلو الذهب في مصر “عيار 21 في انهيار”

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول سعر كيلو الذهب حيث استقرت أسعار الذهب اليوم مقارنة بأسعاره يوم أمس الاثنين وذلك خلال تعاملات منتصف اليوم وقد حافظ سعر سبيكة الذهب على قيمته بعد الارتفاع الأخير الذي شهده خلال الأيام الاخيرة الماضية وشهدت اسعار المعدن الاصفر ارتفاع كبير خلال الأسابيع الماضية وذلك بسبب ارتفاع سعر الذهب العالمي وخلال السطور التالية نكشف عن سعر كيلو الذهب اليوم.

سعر كيلو الذهب

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية عن سعر كيلو الذهب في مصر اليوم حيث استقرت اسعار سبائك الذهب في جميع الاسواق المحلية بشكل كبير وإليكم أسعار سبائك الذهب اليوم.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام وصل 13439 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام سجل 26653 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل 53207جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام اليوم سجل 106414 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب أونصة “31.1 جرام” اليوم سجل نحو 165131 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265385 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

يعتبر الذهب من أكثر المعادن التي يتغير سعرها بشكل يومي ولهذا يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم حيث يختلف سعر الذهب حسب نوع عيار الذهب حيث يعتبر عيار 24 من أكثر أنواع الذهب نقائًا والاغلى سعرًا وإليكم أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة.