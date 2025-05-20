ليفربول ومو صلاح في الصدارة دائمًا .. جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2025

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول جدول ترتيب الدوري الانجليزي حيث يعد الدوري الانجليزي واحد من أهم الدوريات الأوروبية الكبرى وقد حسم ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المباريات الأخيرة الماضية وتشتعل المنافسة خلال الجولات القادمة على فرص التأهل لدوري ابطال اوروبا ويحظى الدوري الانجليزي على نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الأخيرة الماضية.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

يبحث الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم الإنجليزي عن جدول ترتيب الدوري الانجليزي حيث يشتعل صراع الدوري الإنجليزي بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة الماضية وخاصة بعد فوز ليفربول بفارق النقاط الكبير بينه وبين أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز واليكم ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم 2025.

ليفربول في الصدارة برصيد 83 نقطة.

ارسنال في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة.

نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

تشيلسي في المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2025

بعد التعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يبحث الكثير عن ترتيب هدافي الدوري الانجليزي لهذا الموسم حيث يقترب الدوري الانجليزي من نهاية المباريات السابقة خلال الايام القادم ويتربع النجم المصري محمد صلاح عل صدارة هدافي الدوري الانجليزي.