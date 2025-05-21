“أون لاين من أي مكان”.. خطوات فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني 2025 وأهم الشروط اللازمة

في إطار سعيه لمواكبة التحول الرقمي وتعزيز خدماته الإلكترونية، أعلن بنك أمدرمان الوطني عن إتاحة خدمة فتح الحسابات المصرفية عبر الإنترنت 2025، ليمنح العملاء في السودان وخارجه فرصة الحصول على خدمات مصرفية متطورة دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع البنك، حيث تمكن هذه الخدمة الجديدة جميع المواطنين السودانيين من فتح حسابات مصرفية بسهولة تامة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

خطوات فتح حساب بنك أمدرمان الوطني 2025

تأتي هذه المبادرة الرقمية ضمن رؤية بنك أمدرمان الوطني لتعزيز الشمول المالي في السودان، حيث تهدف إلى تسهيل التعاملات البنكية للمواطنين في القرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى خدمة الجاليات السودانية بالخارج، ويمكن لأي مواطن مؤهل فتح حساب إلكتروني جديد لدى بنك أمدرمان الوطني باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك أمدرمان الوطني.

اختيار اللغة المفضلة لواجهة الموقع.

الضغط على خيار “فتح حساب جديد” الموجود بالصفحة الرئيسية.

تحديد نوع الحساب المطلوب فتحه (شخصي، جاري، توفير، أو استثماري).

تعبئة الاستمارة الإلكترونية بكافة البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم، تاريخ الميلاد، العنوان، ومعلومات الاتصال.

إرفاق نسخة من المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو صور واضحة (مثل البطاقة القومية أو جواز السفر).

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

إرسال الطلب إلكترونيًا وانتظار إشعار البنك بالموافقة وتفعيل الحساب.

شروط فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني

حددت إدارة البنك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها في الراغبين بفتح حساب أونلاين: