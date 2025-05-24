المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193 تــذاع لاول مرة في هذا التوقيت بعد اعلان قــوي.. هل تنجــو حليمة للمرة الثانية

المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193 التي حققت بحثا واسعا بعد نجاح الحلقة 192، إذ يُعد من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التي تجسد ملحمة تأسيس الدولة العثمانية على يد الغازي عثمان بن أرطغرل ومع اقتراب عرض الحلقة 193 من الموسم السادس، يترقب الملايين من المتابعين حول العالم ما ستشهده من أحداث مثيرة وتطورات حاسمة في الصراع على الحكم وبناء الدولة. في هذا المقال نستعرض لكم موعد عرض الحلقة والقنوات الناقلة لها بالترددات، بالإضافة إلى خطوات ضبط القنوات على أجهزة الاستقبال.

المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193

تتصاعد الأحداث التاريخية المشوقة التي تروي قصة تأسيس الدولة العثمانية. الحلقة 193 تحمل في طياتها تطورات درامية مثيرة، مما يجعلها محط انتظار عشاق الدراما التاريخية،تُعرض الحلقة 193 من مسلسل “المؤسس عثمان” يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 على قناة ATV التركية في الأوقات التالية:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا ومصر.

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات

كما تُعرض النسخة المترجمة إلى العربية على قناة الفجر الجزائرية مساء يوم الخميس في الأوقات التالية

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة وتردداتها

قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة ضبط القنوات على جهاز الاستقبال

للاستمتاع بمشاهدة المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال. اختيار “التركيب” أو “إعدادات القناة”. اختيار “إضافة تردد جديد”. إدخال بيانات التردد للقناة المرغوبة (كما هو موضح أعلاه). الضغط على “بحث” أو “Scan” لبدء البحث عن القناة. بعد الانتهاء، قم بحفظ القناة الجديدة في قائمة القنوات.

نتمنى لك مشاهدة ممتعة للحلقة 193 من مسلسل “المؤسس عثمان”، واستمرار متابعة الأحداث الشيقة في هذا العمل التاريخي المميز.