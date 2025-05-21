طريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر 2025 حسب الشروط المطلوبة

مع اقتراب نهاية فترة صلاحية منحة البطالة في الجزائر 2025، ازدادت عمليات البحث من قبل الشباب العاطلين عن العمل حول كيفية تجديد هذه المنحة لضمان استمرار الاستفادة منها، خاصة أنها تعتبر من البرامج الاجتماعية الحيوية التي أطلقتها الدولة لدعم شريحة الشباب العاطلين عن العمل، حيث تُعد منحة البطالة واحدة من المبادرات الاجتماعية الهامة التي وفرتها الحكومة الجزائرية ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتهدف إلى تأمين مصدر دخل مؤقت لفائدة الباحثين عن عمل، إضافة إلى المنحة المالية الشهرية تُمكن المستفيدين من متابعة دورات تكوينية وتأهيلية لرفع مهاراتهم وتعزيز فرصهم في الحصول على وظيفة دائمة ضمن سوق العمل المحلي.

خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر 2025

سهلت الوكالة الوطنية للتشغيل إجراءات تجديد المنحة عبر منصتها الرقمية، ويمكن للمستفيدين تنفيذ العملية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”، ثم اختيار “منحة البطالة”.

الضغط على خيار “تجديد منحة البطالة”.

ملء الاستمارة الإلكترونية بكافة البيانات الشخصية والمستجدات.

رفع الوثائق الرسمية المطلوبة بصيغة PDF.

قراءة الشروط والموافقة عليها، ثم تأكيد طلب التجديد.

شروط الاستفادة من منحة البطالة بالجزائر

وضعت الحكومة الجزائرية عدة معايير أساسية يجب توفرها في الراغبين بالاستفادة من منحة البطالة، أبرزها:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ويقيم داخل التراب الوطني.

أن يتراوح عمره ما بين 19 و40 سنة.

عدم وجود أي دخل ثابت أو وظيفة رسمية مسجلة.

أن يكون مسجلاً في الوكالة الوطنية للتشغيل كعاطل عن العمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

بالنسبة للذكور، يشترط إتمام الخدمة الوطنية أو الحصول على إعفاء رسمي.

ألا يكون المستفيد مسجلًا في برامج دعم حكومية أخرى في نفس الفترة.

مدة صلاحية منحة البطالة

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل أن صلاحية منحة البطالة تمتد لمدة 6 أشهر فقط من تاريخ القبول، ويتعين على المستفيد تجديدها قبل انتهاء هذه الفترة، وفي حال التأخر عن التجديد يتم تعليق صرف المنحة بشكل مؤقت، ولا يمكن استئناف صرفها إلا بعد تقديم طلب جديد عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.