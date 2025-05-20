“لاستمرار الدعم”.. رابط وخطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق عبر منصة أور الإلكترونية 2025

في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العراق خلال السنوات الأخيرة، أصبح بإمكان المواطنين الاستفادة من خدمات الحكومة العراقية بشكل إلكتروني وسريع دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية بشكل مباشر، ومن بين هذه الخدمات برزت خدمة تحديث البطاقة التموينية في العراق عبر منصة “أور” الإلكترونية، التي أطلقتها الحكومة بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

خطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق

يمكنك تحديث بيانات بطاقته التموينية من خلال منصة أور الإلكترونية بسهولة من منزله، عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة أور.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف ورمز الدولة الخاص بك.

اختيار خدمة “التموين” من القائمة الرئيسية المتاحة.

تحديد الخدمة المطلوبة، سواء كانت إضافة مولود جديد، ضم الزوجة، أو تحديث بيانات شخصية.

تعبئة الاستمارة الإلكترونية بدقة وإرفاق المستندات الرسمية المطلوبة.

إرسال الطلب إلكترونيًا ومتابعة حالة القبول أو الرفض من خلال المنصة.

شروط تحديث البطاقة التموينية

للاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية، وضعت وزارة التجارة العراقية عدة شروط يجب توفرها في المتقدم، وهي:

أن يكون صاحب البطاقة التموينية عراقي الجنسية.

أن يكون مقيمًا إقامة دائمة داخل العراق.

تقديم مستندات رسمية تثبت الحالة المطلوب تحديثها (مثل شهادة ولادة للمواليد الجدد).

طريقة إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية

خصصت منصة أور خدمة منفصلة لإضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أور الإلكترونية وتسجيل الدخول.

التوجه إلى قائمة “خدمات التموين” واختيار “إضافة مولود جديد”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها.

رفع نسخة إلكترونية من شهادة الميلاد وبطاقة السكن.

إرسال الطلب وانتظار إشعار القبول عبر المنصة.

تحديث البطاقة التموينية عبر منصة أور

تُعد البطاقة التموينية من أهم وسائل الدعم الحكومي التي تضمن للأسر العراقية الحصول على الحصة التموينية الشهرية من المواد الغذائية الأساسية، ومع تطور الخدمات أصبح من الضروري تحديث بيانات البطاقة بشكل مستمر، خاصةً في حالات إضافة المواليد الجدد أو ضم الزوجة أو تعديل بيانات الأفراد لضمان استمرارية صرف الحصة التموينية دون أي عوائق، ويمكن للراغبين في استخراج بطاقة تموينية جديدة أو بدل تالف القيام بذلك أيضًا من خلال نفس المنصة الإلكترونية، ما عليهم سوى اختيار خدمة “استخراج بطاقة جديدة” من القائمة واتباع التعليمات.